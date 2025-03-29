Налог на роскошь теперь распространяется и на автомобили из Китая

Министерство промышленности и торговли России внесло изменения в официальный реестр транспортных средств, подлежащих повышенному налогообложению. Обновленный документ теперь включает 555 моделей, рыночная стоимость которых превышает 10 миллионов рублей, что на 38 позиций больше по сравнению с предыдущим годом. Теперь в этот документ входит и китайский автопром, пишет ТАСС .

Транспортные средства в новом перечне разделены на две ценовые категории. К первой относятся 303 модели с ценой от 10 миллионов рублей, ко второй — 252 автомобиля стоимостью свыше 15 миллионов рублей. Примечательно, что среди дорогостоящих автомобилей, владельцы которых теперь должны платить повышенный транспортный налог, впервые появились представители китайского автопрома.

С 2014 года в России действует система повышенного налогообложения для владельцев премиальных автомобилей. Изначально она затрагивала транспортные средства, стоимость которых превышала 3 миллиона рублей. Однако ситуация изменилась после 2022 года, когда Министерство промышленности и торговли пересмотрело критерии. Теперь повышенные налоговые коэффициенты применяются только к автомобилям, цена которых превосходит 10 миллионов рублей, причем это правило действует для тех, кто приобрел транспортное средство после начала 2022 года.

В актуальный перечень премиальных автомобилей вошли как европейские производители роскошных машин, включая Mercedes-Benz, BMW, Audi, Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce, так и отечественный бренд Aurus. Примечательно возвращение в список многочисленных китайских марок автомобилей, среди которых можно отметить BYD, Tank, Zeekr, Hongqi, Voyah, Lixiang, Aito, HiPhi и M-Hero.