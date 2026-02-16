У клиентов МКБ пропал доступ к мобильному банку

Сбой в МКБ: клиенты не могут зайти в мобильный банк

В понедельник, 16 февраля, клиенты Московского кредитного банка (МКБ) столкнулись с проблемами при входе в мобильное приложение. Пользователи жалуются, что при попытке авторизации выдается ошибка, а баланс счетов не загружается.

Официальных комментариев от пресс-службы банка пока не поступало. Неизвестно, с чем связан сбой и когда работа приложения будет восстановлена в полном объеме. Некоторые клиенты отмечают, что интернет-банк на сайте также работает с перебоями.