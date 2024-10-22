У части карт Visa и Mastercard в РФ истекут сертификаты безопасности в 2024 году

В конце текущего года у карт Visa и Mastercard некоторых российских банков впервые после ухода систем из страны истекут сертификаты безопасности чипов, сообщает РБК .

Из-за этого дальнейшая работоспособность данных карт будет зависеть от решений, которые примут в кредитных организациях.

Как пояснил эксперт, по банковским картам действуют сертификаты эмитента (безопасности чипов). Документы могут не совпадать по срокам действия с картами, они закупаются банками на разные сроки, это может быть 3 года, 5 лет и т. д.

До ухода из страны в 2022 году систем Visa и Mastercard срок действия продлевался, но сейчас банки будут решать сами, принимать к оплате данные карты или нет.

Работа карт в этом случае зависит от двух банков, которые участвуют в платежной цепочке, — эмитента и эквайера. Но часть платежей может перестать проходить.

«Это не должно отразиться на массовых операциях, но может вызвать проблемы с проведением отложенных операций, например при оплате проезда в транспорте или офлайн, то есть в случаях, когда POS-терминал не подключен к Сети», — предупредил один из экспертов.

Он подчеркнул, что в общем объеме доля подобных транзакций маленькая.