Турция уменьшила поставки мандаринов в Россию на 20%

За 10 месяцев этого года Турция — крупнейший поставщик мандаринов в РФ — снизила поставки этого фрукта на 20%, сообщает РИА Новости .

С января по октябрь, по данным статслужбы Турции, поставки мандаринов уменьшились до 161,3 тыс. тонн (в 2023 году показатель составлял 202,3 тыс. тонн).

В июне–сентябре поставок мандаринов из Турции вообще не было. Хотя в минувшем году небольшие партии в это время шли. В октябре мандарины снова начали поступать в Россию, но объем товара оказался ниже прошлогоднего почти на 29%. Он составил 35,2 тыс. тонн.

Стоимость турецких мандаринов в 2024 году составил 97,6 млн долларов, это почти на 22% меньше, чем в 2023 году.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что при выборе мандаринов необходимо смотреть на целостность фрукта, на нем не должно быть повреждений. В зависимости от сорта они могут быть плотными или более мягкими.