Турция отменила запрет на экспорт лимонов
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Министр торговли Турции Омер Болат по итогам встречи с фермерами и экспортерами заявил, что власти страны приняли решение не вводить запрет на экспорт лимонов.
Ранее Турция ввела временный запрет на экспорт лимонов. Решение связано с аномальными заморозками. Холода повредили урожай цитрусовых в ключевых аграрных регионах республики. Турция является главным поставщиком лимонов в РФ.
«Временное ограничение на экспорт лимонов было снято, и в дальнейшем ценовая динамика на внутреннем рынке будет строго отслеживаться, а проверки продолжатся», — написал Болат в соцсети Х.
Турецкий министр добавил, что власти страны будут и впредь оказывать всяческую поддержку и защиту местным фермерам, производителям, экспортерам, предпринимателям и потребителям.