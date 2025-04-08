Турция отменила запрет на экспорт лимонов

Министр торговли Турции Омер Болат по итогам встречи с фермерами и экспортерами заявил, что власти страны приняли решение не вводить запрет на экспорт лимонов.

Ранее Турция ввела временный запрет на экспорт лимонов. Решение связано с аномальными заморозками. Холода повредили урожай цитрусовых в ключевых аграрных регионах республики. Турция является главным поставщиком лимонов в РФ.

«Временное ограничение на экспорт лимонов было снято, и в дальнейшем ценовая динамика на внутреннем рынке будет строго отслеживаться, а проверки продолжатся», — написал Болат в соцсети Х.

Турецкий министр добавил, что власти страны будут и впредь оказывать всяческую поддержку и защиту местным фермерам, производителям, экспортерам, предпринимателям и потребителям.