С 8 апреля Турция ввела временный запрет на экспорт лимонов. Решение связано с аномальными заморозками, пишет «КоммерсантЪ» .

Холода повредили урожай цитрусовых в ключевых аграрных регионах республики — Адане, Мерсине и Хатае. Власти страны объясняют меру необходимостью стабилизировать внутренний рынок и предотвратить внутренний недостаток фруктов.

Турция — главный поставщик лимонов в РФ. В 2024 году экспорт составил 125–130 тыс. тонн, это практически половина всего импорта лимонов в Россию, указано в материале издания.

В ближайшее время возможен рост цен и дефицит этой продукции в России. Альтернативными поставщиками цитрусовых могли бы стать Египет, Аргентина или ЮАР, говорится в публикации.

Ранее сообщалось о возможном запрете ввоза в Россию ряда брендов кормов для собак.