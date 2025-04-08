Турция ввела временный запрет на экспорт лимонов
С 8 апреля Турция ввела временный запрет на экспорт лимонов. Решение связано с аномальными заморозками, пишет «КоммерсантЪ».
Холода повредили урожай цитрусовых в ключевых аграрных регионах республики — Адане, Мерсине и Хатае. Власти страны объясняют меру необходимостью стабилизировать внутренний рынок и предотвратить внутренний недостаток фруктов.
Турция — главный поставщик лимонов в РФ. В 2024 году экспорт составил 125–130 тыс. тонн, это практически половина всего импорта лимонов в Россию, указано в материале издания.
В ближайшее время возможен рост цен и дефицит этой продукции в России. Альтернативными поставщиками цитрусовых могли бы стать Египет, Аргентина или ЮАР, говорится в публикации.
Ранее сообщалось о возможном запрете ввоза в Россию ряда брендов кормов для собак.