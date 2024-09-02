Турецкая Botas и компания Shell подписали долгосрочное соглашение на закупку СПГ

Турецкая государственная компания Botas и англо-голландская Shell подписали долгосрочное соглашение на закупку сжиженного природного газа в объеме 4 млрд кубометров, сообщает «Интерфакс» .

Срок контракта не указан, но поставки начнутся с 2027 года. По информации газеты The Financial Times, срок соглашения составляет 10 лет.

Начиная с 2027 года, Shell будет ежегодно поставлять около 4 млрд кубометров СПГ госкомпании Botas. Этот объем составляет примерно 8% от всего газа, который потребила Турция в прошлом году.

Также соглашение разрешает перенаправлять потоки СПГ на европейские терминалы, которые находятся за пределами Турции. Ситуация позволяет предположить, что турецкая Botas будет играть более весомую роль в международной торговле газом.

Ранее глава британской энергетической компании Shell Ваэль Саван заявил, что энергетический кризис в Европе закончился. По его словам, волатильность и рыночные цены возвращаются на уровень, который был до конфликта на Украине.