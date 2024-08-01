Глава Shell Ваэль Саван: энергетический кризис в Европе закончился

Глава британской энергетической компании Shell Ваэль Саван считает, что энергетический кризис в Европе закончился. По его словам, волатильность и рыночные цены возвращаются на уровень, который был до конфликта на Украине, сообщает РБК .

«Мы возвращаемся к нормальному уровню цен и маржи, который был до 2022 года», — высказался Саван в интервью изданию Financial Times.

Он подчеркнул, что это утверждение касается и цен на нефть, газ и электроэнергию. Они упали и стали более стабильными.

Еще в январе прошлого года Саван готовил компанию к непростому периоду. Он называл грядущий энергетический переход «нелинейным и изменчивым», однако деятельность Shell была направлена на сохранение стабильности.

При этом падение цен и волатильность привели к тому, что компания понесла убытки в бизнесе по разработке решений для возобновляемых источников энергии. До 2025 года Shell пообещала потратить на проекты до 15 млрд долларов, однако Саван подчеркнул, что до конца десятилетия они не начнут приносить прибыль.

Ранее аналитик и публицист Александр Роджерс рассказал, что нефтяная компания Shell уже 7 кварталов подряд фиксирует снижение прибыли. Однако она активно пытается противостоять оттоку инвесторов, выплачивая рекордные дивиденды и занимаясь обратным выкупом своих акций.