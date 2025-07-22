ЦМАКП: инфляция для бедных в России почти вернулась к средним значениям

Согласно аналитике Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), социальный эффект снижения инфляции для бедных, наконец, можно отчасти считать позитивным. При этом эксперты отмечают, что ситуация может ухудшиться уже в июле, сообщает «Коммерсант» .

В прошлом месяце годовые темпы роста «корзины для бедных» заметно снизились и составили около 10,5% против 9,4% потребительской инфляции. Ситуация может измениться в июле.

Все дело в резком росте цен на тарифы ЖКХ в «корзине». Они выше, чем в среднем по населению. В ЦМАКП подчеркнули, что, согласно данным о динамике пенсий, их реальный размер с учетом роста цен уже давно находится ниже прошлогоднего уровня.

«Удастся ли в условиях дефляции на продовольственном рынке переломить указанную тенденцию, покажут уже итоги июля», — заявили в ЦМАКП.

С 1 августа некоторым категориям граждан РФ повысят пенсию. Среди оснований для повышения: достижение 80-летнего возраста, инвалидность I группы и т. д.