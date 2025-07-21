Размер пенсий вырастет у некоторых россиян с 1 августа

С 1 августа некоторым категориям граждан РФ повысят пенсию. Среди оснований для повышения: достижение 80-летнего возраста, инвалидность I группы и т. д., сообщают Финансы Mail .

Повышенная пенсия будет полагаться гражданам, которым исполнилось 80 лет. Они будут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В итоге общая сумма данной пенсии составит 17 815,40 руб.

Установление пенсионеру I группы инвалидности также станет основанием для удваивания фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Здесь стоит учесть то факт, что если гражданину исполнилось 80 лет после назначения доплаты, то второй раз надбавка ему не полагается.

Также повышенные выплату ждут пенсионеров, на полном обеспечении которых есть нетрудоспособные родственники. Надбавка на иждивенцев составит одну треть суммы фиксированной выплаты на каждого иждивенца, но не более чем на трех членов семьи.

Прибавку к пенсии получат и работающие пенсионеры, у которых на лицевом счете в СФР есть дополнительные пенсионные баллы, полученные за счет отчисления работодателями страховых взносов.

Люди, работавшие в тяжелых и вредных условиях труда, также станут получать повышенные выплаты с 1 августа. Например, надбавка положена ушедшим на пенсию членам летных экипажей.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 7,6% с 1 октября. В таком же объеме проиндексируются пенсии некоторых правоохранителей и таможенников.