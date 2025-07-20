Депутат: пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 7,6% с 1 октября

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») рассказал, что с начала октября в РФ пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 7,6%, сообщает РИА Новости .

По его словам, в таком же объеме проиндексируются пенсии сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, а также таможни и федеральной фельдсвязи.

Кроме того, индексация коснется получателей пенсий за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца в случае, если эти выплаты были назначены по военной линии.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин из фракции «Единая Россия» рассказал о новых правилах надбавки к пенсии на уход для граждан с инвалидностью I группы и пенсионеров от 80 лет.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил индексировать пенсии ежеквартально. Он считает, что размер выплат не должен отставать от роста цен.