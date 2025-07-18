В Госдуме заявили, что надбавка пенсионерам от 80 лет назначается автоматически

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин из фракции «Единая Россия» рассказал о новых правилах надбавки к пенсии на уход для граждан с инвалидностью I группы и пенсионеров от 80 лет, сообщает RT .

Как отметил эксперт, теперь надбавка назначается гражданам без заявления автоматически. Она включается в состав пенсии и выплачивается вместе с ней. Более того, надбавка предусмотрена для страховой и государственной пенсии и индексируется ежегодно вместе с основной выплатой.

Для обладателей страховой пенсии с 1 февраля 2025 года размер надбавки составит 1314 рублей, по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2025 года — 1377 рублей. Также сохранены выплаты для тех, кто ухаживает за нуждающимися в постоянной помощи пожилым людям в размере 1200 рублей каждый месяц.

«Важно отметить, что сумма надбавки увеличивается за счёт районного коэффициента — для жителей регионов с особыми климатическими условиями выплаты будут выше», — добавил депутат.

Для выплаты надбавки больше не потребуется наличие официального оформления ухаживающего. Теперь пенсионер в праве самостоятельно распоряжаться дополнительными доходами. Тем не менее для пожилых сохранено право обратиться в органы социальной защиты, чтобы потребовать назначения ухаживающего на долгосрочный период.