Цифровые деньги и биткойн: тренды, которые ждут российскую экономику в 2025 году

Владимир Моженков, российский бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting, заявил, что 2025 год станет переломным для российской экономики в контексте цифровых валют.

«Цифровые деньги, включая биткойн, будут играть ключевую роль в экономике России в 2025 году», — отметил Моженков.

До конца года ожидается активное внедрение цифрового рубля, что, по мнению Моженкова, может снизить издержки бизнеса на транзакции и повысить прозрачность платежей. Однако предприниматель выражает обеспокоенность по поводу конфиденциальности операций в новой системе.

Кроме того, российские компании все чаще используют криптовалюты, такие как биткойн, для международных расчетов, особенно с партнерами из Азии и Ближнего Востока. В условиях санкций и ограниченного доступа к традиционным финансовым механизмам, таким как SWIFT, этот тренд набирает обороты.

По данным CoinMarketCap, в 2024 году биткойн вырос в цене более чем в два раза, что делает его привлекательным средством сбережения и расчетов.

Моженков предупреждает о рисках, связанных с волатильностью криптовалют и возможным ужесточением государственного регулирования. Он подчеркивает необходимость развития инфраструктуры для цифрового рубля, особенно в отдаленных регионах России.

«Мы надеемся, что регламентирование цифровых транзакций и блокчейна законодательно будет внедряться быстрее. Также важно, чтобы на высшем государственном уровне было организовано обучение по работе с этими инструментами, что позволит ускорить их внедрение в России, опережая другие страны. Это крайне важная технология, которая должна быть должным образом обеспечена и регламентирована как в России, так и в странах-партнерах, чтобы мы могли осуществлять расчеты без препятствий и обходить любые неправомерные ограничения со стороны третьих стран», – рассказал эксперт.

Также он прогнозирует, что этот год станет годом активного внедрения цифровых финансовых инструментов в России, что может изменить структуру экономики и снизить зависимость от иностранных валют. Однако успех этих инициатив будет зависеть от их удобства и безопасности для бизнеса и граждан.