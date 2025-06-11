Цены на серебро идут вверх: каковы перспективы роста металла

Рост цен на серебро за последний месяц составил 11%, что может свидетельствовать о том, что оно начинает догонять золото, которое также подорожало на 15%, как и платина, и палладий, сообщил РИАМО портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

С начала года серебро показало аналогичный рост, составивший примерно 25%, как и золото, подчеркивает эксперт.

На рынке начинает формироваться версия о возможном перетоке институциональных денег из золотых фондов в серебро, но, хотя это и возможно, говорить об этом с уверенностью трудно, отмечает он.

«Перспективы роста серебра будут определяться не только общей экономической ситуацией, но и динамикой таких секторов, как солнечная энергетика, которая активно использует серебро в своем производстве», — поясняет Скрябин.

Отношение цены золота к серебру по-прежнему остается высоким (выше 90%), в то время как средний уровень за последние 35 лет составлял 60-70%.