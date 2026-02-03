Цены на продукты в России: картофель и яйца подешевели, гречка и яблоки выросли
За последний год картофель и яйца в России стали дешевле, а гречка, яблоки и молоко — заметно подорожали. Исследование сервиса «Ценозавр» показало, которое имеется в распоряжении РИАМО, насколько изменились цены на основные продукты в российских магазинах.
Для исследования были отобраны продукты разных производителей. Их стоимость проанализирована при помощи сервиса мониторинга цен «Ценозавр» в торговых сетях городов России.
За год цены изменились следующим образом:
· Картофель (1кг) -18,1%, средняя цена — 68 рублей.
· Помидоры (1кг) -9,8%, средняя цена — 314,8 рубля.
· Огурцы (1кг) +7,1%, средняя цена — 315 рублей.
· Курятина (1кг) +4%, средняя цена — 340,8 рубля.
· Свинина (1кг) +5,6%, средняя цена — 475,5 рубля.
· Яблоки (1кг) +11%, средняя цена — 201 рубль.
· Макароны (450гр) +7,8%, средняя цена — 83,9 рубля.
· Гречка (800гр) +9,6%, средняя цена — 91,3 рубля.
· Молоко (900мл) +9,5%, средняя цена — 92 рубля.
· Сливочное масло (180гр) +1,8%, средняя цена — 231,1 рубля.
· Соль (1кг) -2,9%, средняя цена — 33,8 рубля.
· Сахар (1кг) +5,5%, средняя цена — 96,4 рубля.
· Подсолнечное масло (1л) +4,5%, средняя цена — 161,6 рубля.
· Хлеб (ржано-пшеничный 300гр) +8,9%, средняя цена — 49,5 рубля.
· Яйца (10шт) -14,1%, средняя цена — 109 рублей.
В исследовании приведены средние цены без учёта акционных предложений.