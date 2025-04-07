Цены на продукты перед Пасхой: ФАС предупредила, но до санкций еще далеко

Доцент Поляков: высокой динамики цен на ряд продуктов в апреле 2025 г не будет

Следует отметить, что пока речь идет только о предупреждении ФАС России о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед Пасхой. До конкретных санкций еще достаточно далеко, заявил РИАМО доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.

При этом стоит учитывать не только сезонность в возможном повышении цен на отдельные продукты, но и другие параметры, в том числе реальную ситуацию на рынке (урожай, доступность продуктов, курс валюты), которая может существенно повлиять на цены независимо от предупреждений ФАС России, говорит эксперт.

Следует принимать во внимание уровень конкуренции между торговыми сетями, которая также будет играть роль (в условиях высокой конкуренции сети будут сдерживать цены, чтобы не потерять покупателей). И, конечно, ключевой аспект, который сейчас выступает основным триггером ценообразования, — это уровень инфляции на конкретные продукты, подчеркивает Поляков.

Однако высокой динамики цен на куриные яйца и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед Пасхой, скорее всего, ожидать в перспективе весны 2025 года не нужно ввиду пристального внимания к стоимости отдельных продуктов питания (особенно за теми, которые формируют основу потребительской корзины) со стороны ФАС и Росстата, полагает эксперт.