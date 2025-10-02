Цены на овощи в России: как изменились за год

Сервис мониторинга «Ценозавр»: капуста подешевела более чем на 30% за год

При анализе стоимости овощей разных производителей в федеральных и региональных торговых сетях городов России стало известно, что сильнее за год всего подорожали огурцы и лук. Стоимость же капусты, наоборот, снизилась более, чем на 30%, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».