Цены на овощи в России: как изменились за год
При анализе стоимости овощей разных производителей в федеральных и региональных торговых сетях городов России стало известно, что сильнее за год всего подорожали огурцы и лук. Стоимость же капусты, наоборот, снизилась более, чем на 30%, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».
За год, с сентября 2024, цены на овощи изменились следующим образом:
• картофель (1кг) -1,6%, средний ценник – 62,3 рубля.
• помидоры (1кг) -4,6%, средний ценник – 206,8 рубля.
• огурцы (1кг) +13,6%, средний ценник – 150 рублей.
• лук (1кг) +4,4%, средний ценник – 47,6 рубля.
• чеснок (1кг) -5,7%, средний ценник – 348,8 рубля.
• морковь (1кг) 0%, средний ценник 68,2 рубля.
• капуста (1кг) -32,6%, средний ценник – 29,8 рубля.
Данные были получены при помощи сервиса мониторинга цен «Ценозавр». В исследовании приведены средние цены без учета акционных предложений на овощи в торговых сетях городов России.