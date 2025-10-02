Цены на овощи в России: как изменились за год

Сервис мониторинга «Ценозавр»: капуста подешевела более чем на 30% за год
При анализе стоимости овощей разных производителей в федеральных и региональных торговых сетях городов России стало известно, что сильнее за год всего подорожали огурцы и лук. Стоимость же капусты, наоборот, снизилась более, чем на 30%, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

За год, с сентября 2024, цены на овощи изменились следующим образом:

•                 картофель (1кг) -1,6%, средний ценник – 62,3 рубля.

•                 помидоры (1кг) -4,6%, средний ценник – 206,8 рубля.

•                 огурцы (1кг) +13,6%, средний ценник – 150 рублей.

•                 лук (1кг) +4,4%, средний ценник – 47,6 рубля.

•                 чеснок (1кг) -5,7%, средний ценник – 348,8 рубля.

•                 морковь (1кг) 0%, средний ценник 68,2 рубля.

•                 капуста (1кг) -32,6%, средний ценник – 29,8 рубля.

Данные были получены при помощи сервиса мониторинга цен «Ценозавр». В исследовании приведены средние цены без учета акционных предложений на овощи в торговых сетях городов России.