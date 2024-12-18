Цены на красную икру к концу января снизятся незначительно

С конца ноября стоимость красной икры упала на 2%. Анализируя картину предыдущих лет, можно прогнозировать некоторое снижение цен на продукт ближе к концу января 2025 года, но оно будет незначительным — около 5-7%, сообщил РИАМО экономист, основатель сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

Для анализа изменения цен были отобраны популярные среди россиян бренды натуральной красной икры. Их стоимость была проанализирована в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России.

С конца ноября натуральная красная икра снизилась в цене на 2%, отмечает эксперт.

На сегодняшний день баночка икры весом 90-100 г обойдется в среднем в 1060 рублей. Важно отметить, что речь идет именно о средней стоимости продукта. Например, самая дешевая икра стоит 429 рублей за 95 г, а самая дорогая — 1735,79 рубля за 100 г без учета акции.

«Анализируя ценовую картину предыдущих лет, можно прогнозировать некоторое снижение цен на продукт ближе к концу января 2025 года. Оно может составить 5-7%. Например, в январе этого года икра подешевела на 5,5%», — комментирует Калугин.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин сообщил, что стоимость красной икры в РФ с конца ноября начала снижаться. После новогодних праздников в продаже будет солено-мороженая икра. Она всегда стоит меньше, чем только соленая — как та, что реализовывается сейчас.