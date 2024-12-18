Чудо новогоднее: цены на красную икру в России начали падать

Стоимость красной икры в РФ с конца ноября начала снижаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя Рыбного союза Александра Панина.

После Нового года цены на красную икру и вовсе снизятся на 10%. Основная причина в том, что спрос на продукт после 31 декабря падает.

После новогодних праздников в продаже будет солено-мороженая икра. Она всегда стоит меньше, чем только соленая — как та, что реализовывается сейчас.

Ранее президент ВАРПЭ Герман Зверев сказал, что перед Новым годом стоимость красной икры вряд ли вырастет. Если это произойдет, то россияне будут покупать ее в меньшем количестве.