Чудо новогоднее: цены на красную икру в России начали падать
Председатель Рыбного союза Панин: красная икра в России начала дешеветь
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Стоимость красной икры в РФ с конца ноября начала снижаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя Рыбного союза Александра Панина.
После Нового года цены на красную икру и вовсе снизятся на 10%. Основная причина в том, что спрос на продукт после 31 декабря падает.
После новогодних праздников в продаже будет солено-мороженая икра. Она всегда стоит меньше, чем только соленая — как та, что реализовывается сейчас.
Ранее президент ВАРПЭ Герман Зверев сказал, что перед Новым годом стоимость красной икры вряд ли вырастет. Если это произойдет, то россияне будут покупать ее в меньшем количестве.