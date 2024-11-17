Президент ВАРПЭ Зверев оценил, подорожает ли красная икра перед Новым годом

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Зверев: резкого роста цены красной икры перед Новым годом не будет

Вероятность того, что произойдет резкое увеличение стоимости красной икры в РФ перед Новым годом, невысока. В ином случае это может сказаться на уровне продаж, рассказал ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Если цена увеличится, то люди купят меньше красной икры. Продажи упадут.

Также стоит учитывать, что на отпускную стоимость рыбаков увеличенный спрос на красную икру не влияет. Они остаются прежними.

Ранее экономист Татьяна Суворова сказала, что перед Новым годом стоимость килограмма красной икры может увеличиться до 13 тыс. рублей. Цена растет из-за инфляции.