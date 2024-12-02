Цены на картофель выросли на 93% с начала года

Цены на овощи в России выросли с начала 2024 года. Например, картофель в среднем подорожал почти на 93%, а огурцы — на 30,9%. Об этом сообщил РИАМО экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

Картофель

С ноября 2023-го по ноябрь 2024-го картофель в торговых сетях России подорожал в среднем на 92,9%. На сегодняшний день килограмм картофеля стоит порядка 54,9 рубля. До конца года картофель может подорожать еще на 6-8%, прогнозирует эксперт.

Помидоры

Помидоры подорожали за год на 20,9%. Средний ценник за килограмм помидоров на сегодняшний день находится в районе 336,1 рубля. Цены на помидоры в ближайший месяц могут вырасти еще на 4-6%.

Огурцы

Огурцы с ноября 2023 года по ноябрь 2024-го выросли в цене на 30,9%. Средняя цена килограмма огурцов на сегодняшний день составляет 254,9 рубля. По мнению Калугина, до конца года цены на огурцы вырастут на 10-15%.

Морковь

Морковь подорожала на 13,5%. Ее средняя цена за килограмм выросла с 52,6 рубля до 59,1 рубля. Морковь до конца декабря может подорожать еще на 8-9%

Лук

На сегодняшний день средняя цена килограмма лука составляет 86,6 рубля, за год он вырос в цене на 16,2%. До конца года лук может подорожать примерно на 3-5%.

«Прогноз основан на текущих ценовых тенденциях и на данных изменения цен в течение предыдущих лет», — отметил Калугин.