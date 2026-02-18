сегодня в 20:29

Цены на яйца в России выросли на 3,4% за неделю

В период с 10 по 16 февраля яйца в России подорожали на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

Рост цен на яйца ускорился более чем в два раза. Неделей ранее он составлял 1,5%. Такая динамика стала самой высокой среди продовольственных продуктов.

Также подорожали баранина (+2,7%), говядина и водка (+0,4%), мороженая рыба и сахар-песок (+0,3%), ржаной и пшеничный хлеб, печенье (+0,2%).

Ряд продуктов подешевел. Так, цена на ультрапастеризованное молоко уменьшилась на 0,5%, мясо кур, сливочное масло и сметану — на 0,4%, мясные консервы для детского питания и свинину — на 0,3%.

По данным экспертов, продовольственные товары, включая спиртное, подорожали на 5,2% в прошлом году.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года средняя цена десятка яиц увеличилась на 2% — до 103,6 рубля. Это связывают с повышением НДС, убытками производителей и сезонным спросом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.