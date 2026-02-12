От 30 до 220 рублей за десяток: что происходит с ценами на яйца в России

Доцент Хачатурян: на рынке и дальше будет устойчивый рост цен на яйца

С начала 2026 года средняя цена десятка яиц увеличилась на 2% — до 103,6 рубля. В числе причин — повышение НДС, убытки производителей и сезонный спрос, а также, возможно, временный рост, что связано с масленичной неделей, рассказали РИАМО эксперты.

В целом в 2026 году наблюдается тренд на рост цен на яйца в магазинах России, включая Москву, подтвердил доцент Финансового университета Михаил Хачатурян. Это позволяет предположить, что снижение цен, которое наблюдалось в конце 2025 года, было следствием создавшегося на тот момент избытка предложения и носило временный характер, добавляет он.

Среди основных причин роста цен эксперт выделяет следующие:

снижение объемов накопленных запасов, которые возникли в конце 2025 года;

рост НДС до 22%, что отразится прежде всего на себестоимости производства яиц и на стоимости логистики;

восстановление себестоимости, падение которой было вызвано давлением торговых сетей, что приводило к убыточности многих производств. В текущих условиях этот фактор в основном исчерпан, а, следовательно, будет происходить выравнивание цен для обеспечения рентабельности.

«В этой связи резонно предположить, что на рынке и далее будет наблюдаться постепенный, но устойчивый рост стоимости яиц», — высказывает свое мнение Хачатурян.

Зафиксированный в январе-феврале рост цен на ряд продовольственных товаров продиктован как сезонными факторами (особенно, для плодоовощной продукции), так и общей инфляционной ситуацией, связанной с ростом налогов, удорожанием логистики, а также кормов и удобрений, уверен к. ю. н., доцент юридического факультета Финансового университета Исмаил Исмаилов. Некоторый рост цен на яйца может быть вызван ажиотажным спросом перед масленичной неделей, так как системных факторов для опережающего инфляцию роста в этом сегменте нет, добавляет он. Так, в Росптицесоюзе заявляли о росте производства и экспорта по итогам 2025 года с планами по дальнейшему наращиванию объемов, а также о снижении стоимости яиц, в сравнении с началом 2025 года, более чем на 20%.

«В любом случае, при сохранении текущих объемов производства с возможным некоторым краткосрочным снижением экспортной активности ценообразование на яичном рынке может быстро стабилизироваться на уровне небольшого роста в пределах или даже ниже общей инфляции», — резюмирует эксперт.

Сервис мониторинга цен «Ценозавр» в торговых сетях городов России предоставил следующую информацию о стоимости яиц.

Цены на яйца Наименование Цена в начале февраля 2025 Цена в начале января 2026 Цена в начале февраля 2026 Изменение цены за год Изменение цены с начала 2026 года Яйца (10 шт) по стране 124,4 101,5 103,6 -16,9% +2% Яйца (10 шт) по Москве 123,2 108,5 106,8 -13,8% -1,9% Яйца (10 шт) СО по стране 134,5 119 121,3 -9,7% +1,7% Яйца (10 шт) С1 по стране 123,2 106,4 108,5 -12,2% +1,9% Яйца (10 шт) С2 по стране 101,9 78,8 82,2 -18,8% +5,1%

«В магазинах встречаются упаковки яиц стоимостью от 30 до 220 рублей за десяток», — отметили эксперты «Ценозавра».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.