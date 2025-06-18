Цены на яйца в России снизились почти в 4 раза

В России произошло сенсационное понижение цен на яйца. В магазинах стоимость десятка упала до 32 рублей. Эту информацию подтвердили Ассоциация экспертов рынка ритейла и Россельхознадзор, сообщает SHOT .

По мнению независимого эксперта Александра Корбута, причина падения цен в резком спаде спроса на социальный продукт. Чтобы «остаться на плаву», компании вынуждены понизить цены. Еще одна причина — утилизация яиц обходится организациям намного дороже.

Рейд по магазинам показал, что самая низкая цена фиксируется в «Дикси» — 32 рубля за десяток яиц. На втором месте «Пятерочка» (43 рубля), а на третьем — «Красное и белое» (55 рублей). В «Магните» цена колеблется от 56 до 74 рублей.

Ранее стало известно, что с января по июнь текущего года все виды мяса показали рост цен за исключением индейки, стоимость которой упала на 4%. При этом за год падение цен на индейку составило 11%.