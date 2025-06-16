Цены на мясо в июне: как изменилась стоимость с начала 2025 года

«Ценозавр»: с начала 2025 года цены на индейку снизились почти на 4%

С января по июнь текущего года все виды мяса показали рост цен за исключением индейки, стоимость которой упала на 4%. При этом за год падение цен на индейку составило 11%, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

Для анализа изменения цен были отобраны различные виды мяса разных производителей. Их стоимость была проанализирована в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России.

С начала года стоимость мяса изменилась следующим образом (в скобках указаны средние цены мяса в рублях на январь и июнь 2025 года):

· курятина (1кг) +2% (337 – 344);

· свинина (1кг) +7,9% (453,5 - 489,1);

· говядина (1кг) +8% (873 – 943,8);

· индейка (1кг) -3,9% (566,8 - 544,4).

За год, с июня 2024 года, стоимость мяса изменилась следующим образом (в скобках указаны цены в рублях) на июнь 2024 и 2025 годов):

· курятина (1кг) -2,5% (353,2 – 344);

· свинина (1кг) +4,7% (467,6 – 489,1);

· говядина (1кг) +24,4% (758 - 943,8);

· индейка (1кг) -11,5% (615,1 – 544,4).

«На протяжении года происходило подорожание свинины и говядины, причём говядина подорожала существеннее всего, на 24,4%, свинина — на 4,7%. Снизились цены на индейку, на 11,5%. Курятина также подешевела с июня 2024 на 2,5%, но с начала 2025 года стала расти в цене», — сообщили в сервисе «Ценозавр».

Важно отметить, что речь идет именно о средних ценах на мясо в торговых сетях России: можно найти как более дешевые, так и более дорогие предложения, отметили эксперты.