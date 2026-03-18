Цены на газ в Европе ускорили рост после атаки на нефтегазовые объекты Ирана

По информации лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в европейских странах ускорили рост до 6%, они поднялись до показателя выше 650 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с 9 марта, сообщает «Прайм» .

Фьючерсы на апрель по индексу TTF (крупнейшего еврохаба в Нидерландах) открыли торги в 10 часов (по Москве) в среду у отметки в 606,9 доллара (минус 1,1%). По состоянию на 16:01 показатель был уже 650,7 доллара (плюс 6%). А в 16.09 рост цен ускорился до 658,6 доллара (плюс 7,3%).

Динамика котировок на бирже приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая была 613,8 доллара за тысячу кубометров.

Ранее Иран сообщил об атаке США и Израиля на объекты нефтегазового сектора, которые находятся на юге страны. В частности, под удар попало месторождения «Южный Парс» и промзона Ассалуйе, занимающаяся переработкой ресурсов месторождения.

