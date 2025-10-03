Стало известно, как изменились цены на фрукты в России за год

сегодня в 12:37

«Ценозавр»: апельсины и мандарины подешевели в России за год на 4%

При анализе цен на фрукты от разных производителей в федеральных и региональных торговых сетях городов России стало известно, что сильнее всего за год подорожали нектарины, хурма, сливы и яблоки, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

За год, с сентября 2024, цены на фрукты изменились таким образом:

яблоки (1кг) +17,5%, средний ценник — 188,6 рубля.

груши (1кг) +5,1%, средний ценник — 248,8 рубля.

бананы (1кг) +3%, средний ценник — 136,8 рубля.

виноград (1кг) +3,8%, средний ценник — 219,7 рубля.

апельсины (1кг) -4,2%, средний ценник — 184,6 рубля.

мандарины (1кг) -4,2%, средний ценник — 227,6 рубля.

нектарины (1кг) +23,1%, средний ценник — 245,9 рубля.

персики (1кг) +20,1%, средний ценник — 257,5 рубля.

абрикосы +1,7%, средний ценник — 245,6 — рубля.

сливы (1кг) +18,3%, средний ценник — 207,7 рубля.

хурма (1кг) +22,1%, средний ценник — 303,5 рубля.

Данные были получены при помощи сервиса мониторинга цен «Ценозавр». В исследовании приведены средние цены без учета акционных предложений на фрукты в торговых сетях городов РФ.

Ранее стало известно, что среди овощей сильнее всего за год подорожали огурцы и лук.

