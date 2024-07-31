Центробанк зафиксировал бум переводов через СБП

ЦБ: число переводов через СБП выросло на 27% во втором квартале

Переводы с помощью системы быстрых платежей (СБП) становятся все более популярными среди российских граждан. Во втором квартале 2024 года россияне совершили почти 2,3 млрд переводов через СБП на сумму 13,4 трлн рублей, сообщается на сайте Центробанка.

По сравнению с первым кварталом число переводов выросло на 27%, а их объем — на 47%.

ЦБ объясняет такие показатели тем, что с 1 мая появилась возможность бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц. Большинство выбирает способ именно через СБП.

Ранее доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин сообщил РИАМО, что многие экономические факторы являются основанием для роста инфляции в РФ, как считают в ЦБ. Поэтому осенью есть вероятность роста ключевой ставки Банка России до 20%.