Эксперт Морковкин спрогнозировал рост ключевой ставки ЦБ осенью 2024 года

Многие экономические факторы являются основанием для роста инфляции в РФ, как это считают в ЦБ. Поэтому осенью есть вероятность роста ключевой ставки Банка России до 20%, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

В рамках предыдущего заседания Совета директоров Банк России предупредил, что может существенно повысить ключевую ставку на заседании 26 июля, если получит «убедительные данные реализации альтернативного сценария в экономике», отмечает он.

При этом ЦБ понимает, что многие факторы, влияющие на сохранение инфляционных ожиданий, малопредсказуемы, а некоторые из них напрямую являются административными. Регулятор признает инфляцию предложения, но продолжает гасить инфляцию издержек немонетарными мерами, фактически приводящими к ограничению спроса, комментирует эксперт.

В июне 2024 года годовая инфляция увеличилась и в среднем по России выросла на 0,29 процентных пункта по сравнению с маем текущего года — до 8,59%.

«Когда Центробанк сохранил ключевую ставку в июне, не повысив ее, хотя более чем активно намекал на такую возможность, в июле рост ставки был ожидаем, и составил 2% до 18%. По нашим оценкам дальнейшее увеличение ставки осенью до 20%, более чем вероятно», — говорит Морковкин.

Дело в том, что продолжающийся рост потребления домохозяйств, рекордно низкая безработица, и не замедляющийся рост кредитования — все это является основанием для роста инфляции в интерпретации ЦБ, а значит, и поводом для очередного повышения ключевой ставки, поясняет экономист.

Банк России по-прежнему не усматривает в ужесточении денежно-кредитной политики сокращение возможностей развития экономики предложения, блокирование производительных инвестиций и тем самым усиления инфляции, заключает он.