Центробанк России повысил цены евро и доллара на 20 марта

На официальном сайте Банка России появился обновленный прогноз стоимости валют на 20 марта 2026 года. Согласно обнародованным данным, евро и доллар по отношению к рублю вырастут.

Так, стоимость американской валюты 19 марта составляет 83,1259 рубля, но 20 марта ее стоимость вырастет и будет составлять 84,8379 рубля. За сутки доллар вырастет на 1,7120 рубля.

Евро также по итогу суток пойдет в рост, прибавив к своей текущей стоимости 2,2492 рубля, достигнув отметки в 96,9155 рубля.

Китайский юань, следом за долларом и евро, немного подрастет. Прибавка этой валюты по отношению к рублю составит 0,2669 рубля. Таким образом, цена одного юаня 20 марта будет составлять 12,3824 рубля.

Ранее бренд-директор и основатель event-агентства «Динамика» Александр Шкарупа в разговоре с РИАМО дал прогноз тому, как будет развиваться ситуация, если доллар станет стоить 100 рублей. По его прогнозам, это ударит по кошельку каждого россиянина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.