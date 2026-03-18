Доллар по 100 рублей: эксперт развеял миф о выгоде для народа

Падение рубля до 100 за доллар станет не просто статистическим шоком, а прямым ударом по карману каждого россиянина. Вслед за валютой вверх поползут цены на все — от продуктов до организации праздников, а надежды на доступные кредиты рухнут окончательно, заявил РИАМО бренд-директор и основатель event-агентства «Динамика» Александр Шкарупа.

Сегодня, 18 марта 2026 года, ЦБ установил официальный курс доллара в 81,91 рубля — за одну неделю он вырос почти на два рубля, а фьючерсы уже пробивали отметку 82,3. Рубль ползет вниз — разговоры о долларе по 100 снова становятся актуальными, отмечает эксперт.

«Между тем достаточно посмотреть на недавнюю историю, чтобы понять, чем это заканчивается для обычного человека. Слабый рубль удорожает импортные составляющие по всей производственной цепочке, и это неизбежно выходит в ценник для конечного потребителя», — констатирует Шкарупа.

Есть и второй эффект, менее очевидный, но не менее болезненный, добавляет он. Банк России сейчас осторожно снижает ключевую ставку именно потому, что инфляция замедляется, а рубль держится. Согласно мартовскому макроэкономическому опросу ЦБ, прогноз по ставке на конец 2026 года — 14% годовых, и это уже при базовом сценарии курса около 84 рублей за доллар. При курсе в 100 этот сценарий просто закрывается: ставка останется высокой, кредит — дорогим, а значит, бизнес не получит нормальных условий для инвестиций и развития, уверен эксперт.

«Тезис о том, что слабый рубль выгоден бюджету и экспортерам, — верный, но неполный. Выгода экспортера и выгода для экономики в целом — разные вещи. Бюджет получит чуть больше рублевой нефтяной выручки, зато каждый гражданин заплатит за это реальным снижением покупательной способности. Курс 100 рублей за доллар — конкретный удар по реальным доходам людей, которые зарабатывают и тратят в рублях», — подчеркивает Шкарупа.

По его словам, для event-индустрии это отдельная головная боль. Профессиональное оборудование — свет, звук, LED-экраны, сценические конструкции — закупается за валюту, и его стоимость жестко привязана к курсу. Прокатные компании переоценивают парк техники вслед за долларом, также растут и ставки аренды.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.