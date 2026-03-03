Центробанк России оспорил заморозку активов в люксембургском суде ЕС

сегодня в 08:53

Центральный банк РФ оспорил регламент совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года в суде ЕС в Люксембурге. Заявление было подано 27 февраля, сообщает пресс-служба отечественного регулятора.

ЦБ оспаривал незаконные действия Евросоюза против суверенных активов Банка России. Регламент ЕС замораживал средства РФ бессрочно.

Согласно документу, Россия была лишена возможности защищать себя в суде. Регламент нарушал базовые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, а также суверенный иммунитет стран, их ЦБ.

Центробанк России в иске отметил, что в документе есть серьезные процедурные нарушения. Регламент должны были принять единогласно государства ЕС, а не большинством голосов.

В ЦБ РФ пообещали и дальше отстаивать свои права.

