Центробанк России оспорил заморозку активов в люксембургском суде ЕС
Фото - © Валерия Попова / Фотобанк Лори
Центральный банк РФ оспорил регламент совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года в суде ЕС в Люксембурге. Заявление было подано 27 февраля, сообщает пресс-служба отечественного регулятора.
ЦБ оспаривал незаконные действия Евросоюза против суверенных активов Банка России. Регламент ЕС замораживал средства РФ бессрочно.
Согласно документу, Россия была лишена возможности защищать себя в суде. Регламент нарушал базовые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, а также суверенный иммунитет стран, их ЦБ.
Центробанк России в иске отметил, что в документе есть серьезные процедурные нарушения. Регламент должны были принять единогласно государства ЕС, а не большинством голосов.
В ЦБ РФ пообещали и дальше отстаивать свои права.
