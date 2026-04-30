Адаптация жилья — это важная помощь ветеранам СВО, которая делает жизнь участников боевых действий комфортнее, сообщает Telegram-канал государственного фонда поддержки участников спецоперации.

Так, филиал фонда «Защитники Отечества» в Забайкальском крае помог установить систему «Умный дом» ветерану СВО и отцу пятерых детей Роману Дедюхину. Все освещение в доме управляется голосовыми командами. Также к системе привязан домофон с видеокамерой, чтобы хозяин лишний раз не вставал с кресла, беспокоя старые боевые раны.

Специальные датчики воды не позволят затопить соседей. Информация о затоплении оперативно поступит на электронную почту. Помимо этого, на выручку приходит и аппарат для автоматического чтения документов. Робот озвучит всю необходимую информацию.

«Заболевание „глаукома“ у меня. В основном медицинские документы, потому что их прочитать тяжело иной раз. Я их сканирую и он (робот-ред.) их вслух произносит», — сказал Дедюхин.

Ветерану СВО создали все необходимые условия для комфортной жизни с прогрессирующей болезнью. Например, новый компьютер оснащен адаптивной мышью и клавиатурой с кнопками, которые втрое больше обычных. Стол по высоте регулируется с помощью кнопок.

Участнику спецоперации Александру Тюменцеву вручили робот-пылесос. Военнослужащий наступил на мину и потерял левую ногу. При возвращении в родную Читу он взял на себя воспитание детей и домашние обязанности. По его словам, робот-пылесос значительно облегчает жизнь.

Кроме того, по программе поддержки инвалидам СВО расширяют дверные проемы. Хозяева могут спокойно перемещаться по жилищу на коляске. Всего в Забайкалье адаптировали жилье более чем для 30 ветеранов СВО. При этом на очереди стоят еще около 100 бойцов, которые вскоре получат помощь.

