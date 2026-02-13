Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 15,5%

В пятницу на заседании Центробанк РФ принял решение о снижении ключевой ставки до 15,5%. Предыдущее изменение ставки было 19 декабря 2025 года.

Тогда в ЦБ приняли решение ее снизить с 16,5% до 16%. В октябре ключевую ставку уменьшили с 17% до 16,5% годовых.

Ранее гендиректор Peramo Invest Ольга Мещерякова отметила, что Банк России, скорее всего, в феврале сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Несмотря на ускорение инфляции в начале этого года, регулятор вряд ли пойдет на возобновление цикла повышения ставки.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал прогноз, что ЦБ на фоне понижения инфляции тоже снизит ключевую ставку на 0,5 п. п. — до 15,5%. В итоге этот прогноз оказался верным.

