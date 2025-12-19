Центробанк России снизил ключевую ставку до 16% годовых

Очередное заседание совета директоров Центрального банка РФ, посвященное вопросу ключевой ставки, состоялось в пятницу, 19 декабря. По итогу было принято решение снизить ключевую ставку до 16% с 16,5%.

До заседания аналитики прогнозировали, что на данном заседании Центробанк, скорее всего, примет решение о смягчении денежно-кредитной политики и уменьшит ключевую ставку с 16,5% до 16% в год, так и произошло.

Ранее ЦБ РФ постепенно снижал ключевую ставку в России. Так, в ходе сентябрьского совещания совета директоров ЦБ РФ было принято решение о снижении ключевой ставки на один процентный пункт, установив ее на уровне 17%. До этого, 25 июля, уже происходило уменьшение данного показателя, причем сразу на 2 процентных пункта, в результате чего он достиг 18%.

Позднее, в октябре 2025 года, ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17% до 16,5% годовых.

Ранее эксперты ответили на вопрос россиян, почему ключевую ставку в стране держат на стабильно высоком уровне. По данным аналитиков, за последние четыре года спрос рос с опережением производственных возможностей экономики, что в итоге повлияло на разгон инфляции.

