Центробанк РФ назвал главные риски россиян при высоких ставках

сегодня в 18:36

Кредитные риски и у банков, и у компаний могут накапливаться при высоких ставках по ипотеке. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

В связи с этим Центробанк собирается снизить выдачи кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Чтобы перекрыть возможные риски, финансовые учреждения уже сформировали буфер капитала в размере 1,1 трлн рублей.

При этом стали чаще оформлять займы новые клиенты банков. У многих из них нет кредитной истории. Регулятор будет предпринимать действия, чтобы снизить закредитованность людей.

Ранее сообщалось, что в России тысячи торговых центров могут обанкротиться из-за увеличения Центробанком ключевой ставки.