В России владельцы тысячи ТЦ могут обанкротиться на фоне повышения ставки ЦБ

В России на грани банкротства оказались владельцы тысячи торговых центров из-за последнего повышения Центробанком ключевой ставки, такое мнение высказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, пишет «Коммерсант» .

Владельцы торговых центров получили уведомления от ряда банков о том, что изменились условия по уже выданным кредитам. Суммы взносов существенно увеличились, из-за этого часть бизнесменов оказалась на грани банкротства, так как ситуация осложняется массовым уходом арендаторов и повышением налогов.

Заместитель гендиректора Российского аукционного дома Ольга Желудкова считает, что ситуация остается рискованной и может спровоцировать рост проблемных активов. Вероятность дефолта заемщиков также увеличивается.

Осведомленный источник в Сбербанке сообщил, что кредитная организация держит в залоге коммерческую недвижимость на 1,7 трлн рублей. Половина этой недвижимости приходится на торговые центры, а этим объектам, как правило, выдают займы с плавающей ставкой.

Ранее Центробанк сообщил, что в декабре 2024 года ключевая ставка снова может повыситься. Соответствующее решение могут принять 20 числа, когда состоится очередное заседание совета директоров регулятора.