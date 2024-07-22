Центробанк подсчитал доходы россиян от процентов по вкладам

По итогам I полугодия текущего года в России объем средств населения на банковских вкладах и счетах вырос почти на 5 трлн рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Банк России.

По данным регулятора, средства россиян в банках с января по июнь выросли на 4,8 трлн рублей. В I полугодии прошлого года прирост был в 2,5 раза меньше. Около 1,5 трлн рублей (30%) прироста в этом году обеспечила капитализация процентов по вкладам.

Средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в десяти крупнейших банках за отчетный период выросла с 14,7% до 16,1%, а если учитывать данные за I декаду июня, то уже до 16,6%. В первый месяц лета общий объем средств физлиц в банках составил 49,8 трлн рублей, что на 1,7% выше майского показателя.

Ранее был опубликован список банковских вкладов с доходностью до 20% годовых. В I декаде июля средняя максимальная ставка в топ-10 крупнейших российских банках составила 16,57%.