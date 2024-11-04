Центробанк РФ перестанет чеканить монеты из-за высокой стоимости

Центробанк РФ может перестать чеканить монеты. Россияне их почти не используют для оплаты, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его мнению, необходимо проанализировать, нужно ли создавать то, что не популярно у россиян.

В 2023 году Центробанк начал печатать купюры номиналом пять рублей. Тогда в ЦБ РФ отметили, что это более выгодный вариант, чем если чеканить монеты.

Аксаков считает, что Банк России в этом плане прав. При производстве денег желательно экономить.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что Банк России должен перейти к жесткой денежно-кредитной политике. Она не планирует делать «скидок» до тех пор, пока не снизится инфляция.