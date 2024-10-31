Набиуллина: ЦБ вынужден перейти к жесткой денежно-кредитной политике

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России вынужден перейти к жесткой денежно-кредитной политике. Она назвала эту ситуацию новой для российской экономики, сообщает ТАСС .

«Мы были вынуждены войти в период жесткой ДКП», — заявила Набиуллина в Госдуме.

Она также подчеркнула, что ЦБ не будет «делать никаких скидок» для достижения цели по инфляции в 4%. Набиуллина отметила, что высокая инфляция выгодна только тем предпринимателям, чьи товары люди будут вынуждены покупать даже с большими ценами.

«Для всех остальных предприятий инфляция — это огромный фактор неопределенности будущего финансового результата», — добавила она.

Ранее Набиуллина также заявила, что инфляция в 2024 году будет вдвое выше цели. Однако, по словам руководителя ЦБ, без повышения ключевой ставки инфляция была бы «намного больше».