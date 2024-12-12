Центробанк перенес срок выпуска обновленных купюр 10, 50 и 500 руб до 2028 г

Сроки выхода обновленных купюр 10, 50 и 500 руб. перенесли до 2028 года. ЦБ принял такое решение в связи с изменением подхода к разработке банкнот, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

ЦБ планировал выпустить обновленные купюры до 2025 года. Однако регулятор изменил подход к разработке банкнот, например, сделал более открытой процедуру выбора символов.

В связи с этим сроки выпуска в обращение обновленных банкнот 10, 50 и 500 руб. сдвигаются. На текущий момент их выход запланирован до 2028 года.

В пресс-службе регулятора добавили, что при этом новые купюры появятся в обороте не сразу. Понадобится время, чтобы адаптировать оборудование. Работа по этому вопросу уже ведется вместе с настройкой оборудования под банкноты 100 и 5000 руб., которые уже выпущены.

Сейчас около 90% банкоматов готовы принимать обновленную 100-рублевую банкноту и около 70% — новые 5000 рублей, добавили в ЦБ.

Ранее Теплоход «Метеор» победил в голосовании за новый символ купюры 1000 рублей. В онлайн-голосовании приняли участие около 700 тыс. человек.