Теплоход «Метеор» победил в голосовании за новый символ купюры 1000 рублей

Теплоход «Метеор» одержал победу в онлайн-голосовании за символ для банкноты 1000 рублей. Банк России планирует презентовать обновленную купюру в конце следующего года, сообщает пресс-служба регулятора.

Второе место занял Дворец земледельцев в Казани, а замкнул тройку лидеров мост через Волгу в Саратове. Всего в онлайн-голосовании, которое проводилось при поддержке национального центра «Россия», приняли участие около 700 тыс. человек. Россияне должны были выбрать символы для оборотной стороны купюры, посвященной Приволжскому федеральному округу.

«Теперь слово за художниками Банка России и Гознака. Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, и при этом увязать эти символы с защитными элементами», — заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Председатель ЦБ добавила, что художники определят расположение элементов на лицевой и оборотной стороне банкноты, их количество, а также разработают эскизы. Совет директоров регулятора выберет окончательный вариант, который ляжет в основу новой банкноты.

Представить обновленную банкноту номиналом 1000 рублей ЦБ планирует в конце следующего года на площадке национального центра «Россия». Дизайн лицевой стороны банкноты с видами Нижнего Новгорода останется неизменным.

Ранее стало известно, что в Госдуме внесли на рассмотрение законопроект, который позволит депутатам контролировать достижения Центробанка и досрочно снимать с занимаемой должности главу регулятора.