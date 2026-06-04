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Ефимов: реконструкцию СК «Олимпийский» в Москве завершат в 2027 году

Реконструкцию спортивного комплекса «Олимпийский» в столице окончат в 2027 году. С инженерной точки зрения проект является очень сложным, сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заммэра Москвы, курирующий вопросы градостроительной политики и строительства, Владимир Ефимов.

«Работы по реконструкции „Олимпийского“ ведутся очень активно. По сути, здесь создается новый городской кластер, где будут представлены более 40 видов спорта, а также пространства для культурных, деловых и семейных мероприятий. <…> Несмотря на высокий уровень сложности, работы идут по графику. Завершить реконструкцию планируем в 2027 году», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что с инженерной точки зрения проект отличается высокой степенью сложности.

«Из-за уникальной архитектуры и сложной геометрии фасадов и внутренних помещений многие решения приходится разрабатывать индивидуально — например, специально для комплекса была спроектирована собственная система вентиляции», — добавил Ефимов.

По словам вице-мэра, дополнительная сложность заключается в необходимости объединить четыре корпуса, которые имеют разную высоту, массу и конструктивные схемы.

«Для этого проектируются специальные переходы и общий единый стилобат, а часть подземных галерей фактически располагается между зданиями в подвешенном состоянии», — сказал он.