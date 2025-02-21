Центробанк обновил официальный курс валют на 22 февраля

Курс иностранных валют снизится 22 февраля. На сколько укрепится рубль в субботу, сообщается на сайте Центробанка РФ .

Китайский юань 22 февраля будет стоить 12,04 руб. При этом 21 февраля цена составляла 12,12 руб.

Доллар подешевеет с 88,5 руб. 21 февраля до 88,16 руб. 22 февраля. Евро снизится в цене с 92,48 руб. в пятницу до 92,01 руб. в субботу.

Ранее в Тюмени раскупили все доллары нового образца. Найти и купить свежие купюры очень сложно.