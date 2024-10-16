Центробанк: инфляционные ожидания россиян в октябре выросли почти на 1% Экономика сегодня в 18:07 Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Инфляционные ожидания жителей РФ в октябре увеличились с 12,5% до 13,4%. Это наибольший прирост, начиная с декабря 2023 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос «инФОМ», организованный в интересах Центробанка.

Оценка наблюдаемой жителями РФ инфляции в сентябре была 14,4%. В октябре она увеличилась до 15,3%. Опрос начали проводить 30 сентября. Он завершился 10 октября 2024 года. Ранее глава ассоциации банков России Анатолий Козлачков сказал, что кредитование замедляется медленно. До конца 2024 года ключевая ставка будет 19%.