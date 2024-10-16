Глава АБР Козлачков: до конца года ключевая ставка останется на уровне 19%

Глава Ассоциации банков России Анатолий Козлачков отметил, что кредитование замедляется неспешно. По его мнению, до конца этого года ключевая ставка останется на уровне 19%, сообщает газета «Известия» .

Козлачков считает, что у страны есть вариант попасть в ситуацию стагфляции. В таком случае инфляция остается на высоком уровне, но скорость роста экономики замедляется. Однако ЦБ принимает все необходимые меры, чтобы избежать такой ситуации.

«Объемы кредитования физлиц возвращаются к уровню I квартала, а значит, что политика Центробанка работает. В то же время к концу года происходят энергичные бюджетные процессы, что давит на цены», — рассказал Козлачков.

При этом он подчеркнул, что на данный момент нет оснований для ужесточения денежно-кредитной политики. Поэтому глава АБР дает сдержанный прогноз о росте ключевой ставки.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин не исключил, что ключевая ставка ЦБ может быть повышена в октябре 2024 года. Это может произойти на заседании совета директоров.