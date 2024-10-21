Цена золота на торгах обновила рекорд

Цена золота на торгах поднималась до отметки 2748 долларов за унцию

Золото продолжает дорожать — его цена на торгах 21 октября обновила рекорд и поднялась до 2748 долларов за тройскую унцию, сообщает «Интерфакс» .

По данным на 11:50 по московскому времени, цена декабрьских фьючерсов составила 2746,9 долларов за тройскую унцию. Этот показатель на 0,6% выше, чем на закрытии прошлой сессии. При этом цена драгметалла поднималась до 2748 долларов за унцию.

Золото дорожает на фоне событий на Ближнем Востоке. Трейдеры внимательно следят, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Они опасаются развития конфликта.

Спрос на золото также поддерживает неопределенность в результатах выборов в США. Еще один фактор, влияющий на цену, — это смягчение денежно-кредитной политики по всему миру.

При этом государства, входящие в БРИКС, обладают более чем пятой частью мировых золотых резервов. Большая их часть принадлежит РФ и Китаю. На третьем месте находится Индия, а на четвертом — Саудовская Аравия.