Цена золота на торгах обновила рекорд
Фото - © Сергей Чуйко / Фотобанк Лори
Золото продолжает дорожать — его цена на торгах 21 октября обновила рекорд и поднялась до 2748 долларов за тройскую унцию, сообщает «Интерфакс».
По данным на 11:50 по московскому времени, цена декабрьских фьючерсов составила 2746,9 долларов за тройскую унцию. Этот показатель на 0,6% выше, чем на закрытии прошлой сессии. При этом цена драгметалла поднималась до 2748 долларов за унцию.
Золото дорожает на фоне событий на Ближнем Востоке. Трейдеры внимательно следят, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Они опасаются развития конфликта.
Спрос на золото также поддерживает неопределенность в результатах выборов в США. Еще один фактор, влияющий на цену, — это смягчение денежно-кредитной политики по всему миру.
При этом государства, входящие в БРИКС, обладают более чем пятой частью мировых золотых резервов. Большая их часть принадлежит РФ и Китаю. На третьем месте находится Индия, а на четвертом — Саудовская Аравия.