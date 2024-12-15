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Около 200 украинских солдат заблокированы в Курахове ДНР

Около 200 боевиков ВСУ оказались заблокированы в городе Курахово в Донецкой Народной Республике. Солдат противника поэтапно «перемалывают», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

200 украинских боевиков заблокированы на территории рядом с теплоэлектростанцией Курахова. Часть сил противника скована в черте города.

Группировку украинских боевиков поэтапно «перемалывают». Солдаты противника лишены возможности покинуть населенный пункт.

Ранее военный эксперт Ян Гагин сказал, что российские солдаты полностью освободят Курахово в ДНР в течение нескольких дней.