Рогов: ВКС РФ ФАБами «хорошо отработали» по складам и технике ВСУ под Запорожьем

Российские солдаты атаковали склады и технику противника в Запорожской области с помощью авиабомб ФАБ. Также они нанесли удары по новой линии обороны ВСУ рядом с населенным пунктом Таврийское на ореховском направлении, рассказал ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Удары ФАБ наносились по складам и технике противника рядом с населенным пунктом Таврийское на северо-западе от Орехова. По целям «хорошо отработали», отметил Рогов.

Также украинские войска возводят новую линию обороны за Ореховым Запорожской области. Это значит, что в Киеве понимают — потеря населенного пункта произойдет уже скоро.

Ранее российские войска освободили село Новодаровка в Запорожской области.