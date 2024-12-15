В Роскачестве рассказали, как отличить качественную икру от подделки

В преддверии Нового года специалисты Роскачества рассказали россиянам, что качественную красную икру можно отличить от подделки по консистенции продукта, пишет ТАСС .

У качественной красной икры консистенция густая, а размер икринок одинаковый. Цвет у хорошей икры одинаковый.

Еще одним признаком качественной икры является ее рассыпчатость, икринки не должны представлять собой единую массу, они должны хорошо отделяться друг от друга, но при этом не напоминать пюре или «икорный суп».

В Роскачестве рекомендуют обращать внимание на внешний вид товара в тех случаях, когда это сделать возможно. Например, если икра продается в прозрачной таре.

Ранее Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий сообщила, что роста цен на красную икру пока не ожидается. В 2025 году специалисты, наоборот, прогнозируют выравнивание стоимости деликатеса.